Из-за аномальной жары в Завьяловском районе Удмуртии возникли проблемы с водоснабжением населения

В районе будет введен режим повышенной готовности Фото: Архив КП

В Завьяловском районе Удмуртии возникли проблемы с водоснабжением населения. Как сообщает глава муниципалитета Константин Русинов, напряженная ситуация связана с аномальной жарой и использованием питьевой воды для полива огородов.

«На сегодняшний момент все имеющиеся скважины работают на полную мощность, но большой разбор воды не позволяет полностью обеспечить водоснабжение во многих населенных пунктах», – сообщает Русинов.

22 мая власти провели заседание районной комиссии по ЧС. По его итогам было принято решение построить новые скважины в селах Люк, Гольяны и деревнях Каменное, Пирогово и Лудорвай. Другие населенные пункты подключат к дополнительным скважинам. Также будут проведены проверки водопроводов на наличие прорывов. В районе введут режим повышенной готовности.

«В случае ухудшения обстановки возможны дополнительные меры вплоть до введения графика подачи воды», – отметил глава района.

Жителей просят не использовать питьевую воду для наполнения бассейнов и полива газонов. О проблемах с водоснабжением необходимо сообщать в диспетчерскую службу района – 8 34165 21883.

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