Более 220 граммов наркотиков обнаружили у 50-летнего жителя Глазова

Фото: МВД по Удмуртии

В Глазове по подозрению в продаже наркотиков задержали безработного 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские остановили машину мужчины на трассе. При осмотре в бардачке авто обнаружился сверток с синтетическими наркотиками массой 226 граммов. Также в салоне находились электронные весы. Позднее был найден и тайник с наркотиками, который оборудовал подозреваемый. Оказалось, что мужчина являлся закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет в колонии.

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