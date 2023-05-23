Пенсионерка пострадала при пожаре в нежилом доме в Удмуртии

Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Фото: МЧС Удмуртии
22 мая, в 22:29 в селе Каракулино произошел пожар – загорелся нежилой дом на улице Кирьянова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К сожалению, не обошлось без пострадавших – травмы получила пожилая женщина 1955 года рождения. Пламя полностью уничтожило веранду дома, а также повредило кровлю и внутреннюю отделку. Для тушения возгорания пожарные воспользовались противопожарным водоем, расположенном на расстоянии 1 км от места происшествия. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Специалисты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.
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