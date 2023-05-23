Мошенники инсценировали похищение жительницы Можги и потребовали у ее сына выкуп в размере 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Можге 25-летний местный житель и его мать 1978 года рождения стали жертвами мошенничества. Об этом сообщает МВД Медиа.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о пропавшей матери. На следующий день потерпевший сообщил, что похитители родительницы требуют выкуп в размере 5 млн рублей. Полицейские отправились на поиски пропавшей и нашли ее в хостеле в Ижевске.

Оказалось, что мошенники убедили потерпевшую, что за ней постоянно следят преступники, и ей и ее родственникам угрожает опасность. Действуя по инструкции злоумышленников, женщина обналичила все сбережения, а также взяла кредит и перевела деньги на указанные счета. Затем мошенники заставили потерпевшую сменить сим-карту, заселиться в указанный ими хостел в Ижевске и заснять видео, на котором она якобы находится в плену. Это видео позднее получил сын женщины – злоумышленники продолжали шантажировать и его.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Потерпевшая сообщила полицейским – все это время она думала, что помогает правоохранительным органам в поимке бандитов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейские разыскивают злоумышленников.

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