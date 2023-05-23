Крысы завелись недалеко от ТРК «Столица» в Ижевске

В 2023 году лес у ТРК «Столица» дважды обработают от грызунов
Фото: Амир Закиров
В лесополосе недалеко от ТРК «Столица» в Ижевске завелись крысы. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
«Вот сейчас шли мимо, две серые горбатые твари сидят и жрут корм в этой самой низинке под кормушками, еще пара рядом шуршали-шевелились в разных местах», – поделилась ижевчанка Елена.
В ответ на жалобы горожан в администрации Ижевска заявили, что данный участок включен в муниципальный контракт – подрядчик обработает его от грызунов дважды: весной и осенью 2023 года. Но в то же время власти отметили, что жители сами неосознанно становятся причиной расплодившихся крыс.
«Граждане добровольно и неосознанно подкармливают крыс, и данные действия приводят к увеличению численности пребывания грызунов в конкретном месте», – отметили власти.
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