Крысы завелись недалеко от ТРК «Столица» в Ижевске

В 2023 году лес у ТРК «Столица» дважды обработают от грызунов Фото: Амир Закиров

В лесополосе недалеко от ТРК «Столица» в Ижевске завелись крысы. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

«Вот сейчас шли мимо, две серые горбатые твари сидят и жрут корм в этой самой низинке под кормушками, еще пара рядом шуршали-шевелились в разных местах», – поделилась ижевчанка Елена.

В ответ на жалобы горожан в администрации Ижевска заявили, что данный участок включен в муниципальный контракт – подрядчик обработает его от грызунов дважды: весной и осенью 2023 года. Но в то же время власти отметили, что жители сами неосознанно становятся причиной расплодившихся крыс.

«Граждане добровольно и неосознанно подкармливают крыс, и данные действия приводят к увеличению численности пребывания грызунов в конкретном месте», – отметили власти.

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