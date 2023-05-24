Ижевск попал в топ-3 городов России по числу ДТП

Частота страховых случаев по полисам каско в Ижевске превысила 40% Фото: Диля Ахмадишина

Специалисты компании «Согласие» проанализировали данные о страховых случаях в 2022 году и составили топ-10 городов страны по числу ДТП. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В списке самых аварийных городов столица Удмуртии заняла третье место. Золото и серебро забрали Краснодар и Красноярск соответственно. Автовладельцы в этих городах наиболее часто попадали в ДТП и сообщали о повреждениях машин. Частота страховых случаев по полисам каско превысила 40%. В топ также попали Иркутск, Абакан, Архангельск, Кемерово, Барнаул, Казань и Санкт-Петербург. А вот Москва в этот список не попала. По мнению аналитиков, в столице отмечено среднее значение по числу аварийности.

«Данные о частоте страховых случаев в регионах учитываются страховой компанией и косвенно влияют на формирование тарифов. Однако нельзя говорить о том, что, чем больше аварий в том или ином регионе – тем дороже для местных автовладельцев становится автострахование», – сообщил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании Александр Коротин.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мошенники инсценировали похищение жительницы Можги и потребовали у ее сына выкуп в размере 5 млн рублей

Из-за аномальной жары в Завьяловском районе Удмуртии возникли проблемы с водоснабжением населения

В Ижевске разыскивают напавшего на медбрата больного шизофренией