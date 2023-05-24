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НовостиОбщество24 мая 2023 2:35

Ижевск попал в топ-3 городов России по числу ДТП

Специалисты проанализировали данные о страховых случаях за минувший год
Софья Кель
Частота страховых случаев по полисам каско в Ижевске превысила 40%

Частота страховых случаев по полисам каско в Ижевске превысила 40%

Фото: Диля Ахмадишина

Специалисты компании «Согласие» проанализировали данные о страховых случаях в 2022 году и составили топ-10 городов страны по числу ДТП. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В списке самых аварийных городов столица Удмуртии заняла третье место. Золото и серебро забрали Краснодар и Красноярск соответственно. Автовладельцы в этих городах наиболее часто попадали в ДТП и сообщали о повреждениях машин. Частота страховых случаев по полисам каско превысила 40%. В топ также попали Иркутск, Абакан, Архангельск, Кемерово, Барнаул, Казань и Санкт-Петербург. А вот Москва в этот список не попала. По мнению аналитиков, в столице отмечено среднее значение по числу аварийности.

«Данные о частоте страховых случаев в регионах учитываются страховой компанией и косвенно влияют на формирование тарифов. Однако нельзя говорить о том, что, чем больше аварий в том или ином регионе – тем дороже для местных автовладельцев становится автострахование», – сообщил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании Александр Коротин.

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