Украина обвинила гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова в незаконной перевозке граждан

С 2018 по 2023 год «Ижавиа» организовала как минимум 150 рейсов в Крым
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Прокуратура Украины обвинила гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова в организации «незаконной перевозке граждан в оккупированный Крым». Информация об этом размещена на официальном сайте генерального прокурора страны.
«Регулярные рейсы осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и национального законодательства Украины», – сообщают правоохранительные органы Украины.
В ведомстве также отметили, что в период с 2018 по 2023 год «Ижавиа» организовала как минимум 150 рейсов в Крым. Досудебное расследование проходит в Крыму и Севастополе. На данный момент Александр Синельников не дал официальных комментариев по поводу этой ситуации.
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