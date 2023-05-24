Украина обвинила гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова в незаконной перевозке граждан

С 2018 по 2023 год «Ижавиа» организовала как минимум 150 рейсов в Крым Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Прокуратура Украины обвинила гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова в организации «незаконной перевозке граждан в оккупированный Крым». Информация об этом размещена на официальном сайте генерального прокурора страны.

«Регулярные рейсы осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и национального законодательства Украины», – сообщают правоохранительные органы Украины.

В ведомстве также отметили, что в период с 2018 по 2023 год «Ижавиа» организовала как минимум 150 рейсов в Крым. Досудебное расследование проходит в Крыму и Севастополе. На данный момент Александр Синельников не дал официальных комментариев по поводу этой ситуации.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мошенники инсценировали похищение жительницы Можги и потребовали у ее сына выкуп в размере 5 млн рублей

Из-за аномальной жары в Завьяловском районе Удмуртии возникли проблемы с водоснабжением населения

В Ижевске разыскивают напавшего на медбрата больного шизофренией