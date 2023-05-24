Пожар площадью более 1,5 кв. км произошел в деревне в Удмуртии

С начала пожароопасного сезона в Удмуртии произошло 223 ландшафтных пожара Фото: Архив КП

23 мая, в 9:30 в деревне Новый Чультем Завьяловского района произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 1,53 кв. км. Возгорание началось по вине женщины 1993 года рождения – она подожгла сухую траву. Виновницу привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В ведомстве также отметили, что с начала пожароопасного сезона в Удмуртии произошло 223 ландшафтных пожара, на площади более 867 га.

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