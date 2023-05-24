В сквер у Национальной библиотеки в Ижевске завезли элементы новой ограды

Детали для ограждения привезли еще в начале мая. Фото: житель Ижевска

В сквере у Национальной библиотеки Ижевска появились коробки, содержимое которых напоминает детали нового ограждения. Как сообщают очевидцы, металлоконструкции привезли еще в начале мая, но работы по установке так и не начались.

Фото: житель Ижевска

Напомним, в июле 2021 года рабочие снесли историческую чугунную ограду вокруг библиотеки. В ответ на волнения общественности в администрации Ижевска заверили, что все детали ограждения отправят не на металлолом, а на выплавку идентичных конструкций.

Городские власти объяснили «Комсомолке», что демонтаж тяжелой техникой был необходим из-за строения ограждений – конструкция была залита в тело железобетонного основания. Ручная деконструкция заняла бы слишком много времени. В октябре того же года Ижевские металлурги отлили образец ограды для сквера у «Ленинки», которая, к слову, 15 мая 2023 года отметила 105-й день рождения. Ограду обещали восстановить уже к весне 2022 года, но воз, как мы видим, и ныне там.

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