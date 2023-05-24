Последние звонки прозвенели 23 мая почти у 3 тысяч одиннадцатиклассников Ижевска

Фото: Сергей Грачев
23 мая в Ижевске прошел последний звонок у учеников 11 классов. Как сообщает мэр города Олег Бекмеметьев, во взрослую жизнь в этом году шагнут 2980 выпускников.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Традиционно на торжественных линейках ребята выступили перед учениками школ и педагогами, а затем отправились развлекаться.
Для уже практически бывших школьников на уровне города подготовили различные программы: конкурсы, мастер-классы, выступления артистов и, конечно же, напутственные слова от учителей и региональных властей – главы Ижевска Олега Бекмеметьева и министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
В Летнем саду Горького выпускники прокатились на аттракционах и в последний раз прогулялись с одноклассниками – теперь они уже не школьники.
Фото: Сергей Грачев
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