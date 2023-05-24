Возникновение пыльных вихрей прокомментировали в гидрометцентре Удмуртии

Фото: скриншот из видео

В 20-х числах мая изумленные жители Удмуртии начали размещать в социальных сетях фото пылевых завихрений. Так, 21 мая крупный вихрь был замечен в Сарапуле, позже впечатляющий столб кружащейся пыли возник на окраине Ижевска.

Как прокомментировали в пресс-службе Удмуртского гидрометцентра, это явление так и называется – пыльный вихрь. Это особое движение воздуха, которое возникает в малооблачную жаркую погоду. Когда почва сильно прогревается, воздух у ее поверхности начинает подниматься вверх, одновременно закручиваясь по спирали.

Особой опасности такое явление не представляет, не стоит путать его с разрушительным смерчем, который тоже образуется на фоне сильного прогрева воздуха, но формирует свою воронку из кучево-дождевой облачности и сопровождается грозами и градом.

Как пояснили синоптики, настоящий смерч для Удмуртии явление редкое, а вот летние пыльные вихри в республике встречаются довольно часто, просто люди не всегда обращают на них внимание. Вероятно, в этом году их лучше видно из-за большого количества пыли. В связи с малым количеством осадков в мае почва увлажнена слабо, и вихрь поднимает с ее поверхности больше частиц, чем обычно.

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