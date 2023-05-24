Школьники получили травмы при обрушении деревянной беседки в Удмуртии

Обошлось без погибших. Фото: МЧС Удмуртии

24 мая, в 12:13 на территории школы в деревне Лудорвай обрушилась деревянная беседка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В этот момент внутри беседки отдыхали ученики. По предварительным данным, при обрушении они получили травмы. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи. К счастью, обошлось без погибших.

Фото: МЧС Удмуртии

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние звонки прозвенели 23 мая почти у 3 тысяч одиннадцатиклассников Ижевска

В сквер у Национальной библиотеки в Ижевске завезли элементы новой ограды

Мошенники инсценировали похищение жительницы Можги и потребовали у ее сына выкуп в размере 5 млн рублей