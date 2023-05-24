Доследственную проверку по факту обрушения школьной беседки на детей проведут в Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Следователи организовали доследственную проверку по факту обрушения школьной беседки на учеников в деревне Лудорвай. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

На место выехали следователи и криминалисты, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Напомним, сегодня, 24 мая школьная беседка обрушилась на находившихся внутри нее детей. В результате травмы получили семеро школьников в возрасте 7-8 лет. Еще семерых детей осмотрят врачи Ижевска и деревни Лудорвай. В ведомстве отметили, что травмы одного из ребят квалифицировали как средней тяжести.

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