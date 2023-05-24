Семеро детей получили травмы при обрушении школьной беседки в Удмуртии

Причины и обстоятельства происшествия уточняются Фото: Диля Ахмадишина

Семеро школьников в возрасте 7-8 лет получили травмы при обрушении беседки на территории школы в деревне Лудорвай. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Пятеро детей направлены на дообследование в столицу Удмуртии, еще двоих врачи осматривают на месте.

Напомним, сегодня, 24 мая на детей обрушилась конструкция школьной беседки. К счастью, обошлось без погибших. В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили, что ведомство организовало проверку причин и условий произошедшего. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

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