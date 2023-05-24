Семеро детей получили травмы при обрушении школьной беседки в Удмуртии

Причины и обстоятельства происшествия уточняются
Фото: Диля Ахмадишина
Семеро школьников в возрасте 7-8 лет получили травмы при обрушении беседки на территории школы в деревне Лудорвай. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
Пятеро детей направлены на дообследование в столицу Удмуртии, еще двоих врачи осматривают на месте.
Напомним, сегодня, 24 мая на детей обрушилась конструкция школьной беседки. К счастью, обошлось без погибших. В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили, что ведомство организовало проверку причин и условий произошедшего. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Последние звонки прозвенели 23 мая почти у 3 тысяч одиннадцатиклассников Ижевска
В сквер у Национальной библиотеки в Ижевске завезли элементы новой ограды
Мошенники инсценировали похищение жительницы Можги и потребовали у ее сына выкуп в размере 5 млн рублей