Работодатели рассказали жителям Удмуртии о сложностях при поиске персонала

Некоторые кандидаты слишком долго отвечают на предложения работодателей Фото: Архив КП

Поиск работы – это, конечно, та еще морока. А ведь проблемы возникают не только у соискателей, но и у работодателей. Аналитики опросили нанимателей и узнали, с какими проблемами они сталкиваются при найме персонала.

Как сообщает RT, 52% опрошенных отметили слишком большие запросы к зарплате. Также более половины нанимателей (51%) заявили, что кандидаты слишком долго отвечают на сообщения. Из других проблем работодатели отметили низкую квалификацию и отсутствие опыта у кандидатов (по 35%) и игнорирование кандидатами полученных предложений (23%).

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