Гороскоп на день: 25 мая Близнецы будут в повышенном тонусе, а Девы потратят деньги

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня вы будете склонны к эмоциональным вспышкам. Не стоит поддаваться этому порыву, так как он может принести вам много проблем. Старайтесь контролировать свои эмоции и не реагировать слишком остро на замечания окружающих. Постарайтесь больше времени посвятить себе и своим мыслям.

Телец

Если вы не будете спешить, то получите все, что захотите. А вот если начнете торопить события, то упустите шанс. Не стоит начинать новые дела, лучше довести до конца уже начатые. А еще сегодня у вас появится хорошая возможность для дополнительного заработка.

Близнецы

В этот день вам, возможно, придется понервничать, но не стоит из-за этого расстраиваться, все будет хорошо. Зато вы будете в тонусе и сможете избежать многих неприятностей. При решении проблем лучше всего действовать самостоятельно. Тогда вам не придется перепроверять чужие действия. Вечером вас ждет романтический сюрприз от любимого человека.

Рак

У вас может появиться легкая склонность к меланхолии. Постарайтесь не делать ничего, что ее усугубит: не читайте тревожных материалов, не общайтесь с неприятными людьми. А еще не следует брать в долг. Лучше сами поделитесь чем-то со своими близкими – да хоть половинкой яблока. И вам сразу станет легче.

Лев

Вам придется находиться в состоянии повышенной активности, а ваше тело всеми силами будет этому сопротивляться. Постарайтесь хотя бы немного расслабиться и отдохнуть. Отдавайте предпочтение рутинной работе, которая не требует значительных умственных и физических усилий. Уже к вечеру самочувствие наладится.

Дева

Этот день не подходит для активных действий. Лучше всего посвятить его отдыху, релаксации, общению с друзьями и близкими людьми. Если же у вас есть какие-то планы, по возможности отложите их на другой день. А вот потратить немного денег вы можете себе позволить, только в пределах разумного.

Весы

Сегодня не рекомендуется радикально что-то менять в своей жизни, например, искать новое место работы. Если же такие мысли вас посещают, то стоит проанализировать, что именно вам не нравится и какие, несмотря на это, есть плюсы. Возможно, в процессе вы поймете, что плюсов все-таки больше, чем минусов.

Скорпион

В этот день Скорпиону следует уделить внимание своему здоровью. Вам нужно как следует отдохнуть. Если вы будете чувствовать усталость, то не сможете эффективно работать и добиваться успехов в делах. Не взваливайте на себя все на свете.

Стрелец

Сегодняшний день Стрельцы проведут в поиске. Что именно вы будете искать – информацию, новые знакомства или нетривиальные пути решения проблем, – зависит от рода вашей деятельности. А еще вам сегодня пригодится вся ваша мудрость и рассудительность. Многие будут надеяться на ваш совет.

Козерог

Сегодня не следует заниматься решением вопросов, связанных с недвижимостью и инвестициями. У вас не хватает для этого собранности. Лучше посвятить время творчеству, наведению порядка дома или общению с людьми.

Водолей

Сегодня можно позволить себе некоторую небрежность и даже легкомысленность. У вас в голове может родиться множество идей, но это не значит, что вам прямо сейчас нужно сворачивать горы. Запишите самые удачные на будущее и пока отпустите – до лучших времен. Единственное, на чем стоит сосредоточиться, – это укрепление семейных отношений.

Рыбы

Возможно, вы уже забыли о каком-то деле, которое не доведено до конца, и именно сегодня оно всплывет, нарушив все планы. Все, что будет в ваших силах, – побыстрее исправить ошибку и больше не допускать подобного. Но не беспокойтесь, сегодня ваша забывчивость не приведет к серьезным последствиям.

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