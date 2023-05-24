При происшествии пострадали семеро школьников. Фото: МЧС Удмуртии

24 мая, в 12:13 в деревне Лудорвай в Удмуртии пострадали дети. На территории местной СОШ обрушились конструкции деревянной беседки, в которой в то время находились ученики начальных классов.

На место происшествия тут же вызвали спасателей и медиков. Сотрудники МЧС помогли разобрать обрушившуюся беседку и достать детей – под завалами находились шестеро школьников.

В результате происшествия семеро ребят в возрасте 7-8 лет получили травмы. Пятерых из них отправили в Ижевск на дообследование, двое остались для осмотра у местных врачей. Спасатели заверили, что на данный момент школьники находятся в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

При ликвидации последствий происшествия были задействованы 42 человека и 17 единиц техники, в том числе психолог главного управления МЧС России по республике.

Сотрудники СУ Следственного комитета по Удмуртии и прокуратуры республики организовали доследственную проверку. На место выехали следователи и криминалисты, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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