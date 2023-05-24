На стене киноцентра в Ижевске появился 15-метровый мурал с изображением девушки и солярных знаков

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На одной из стен кинотеатра «Россия» на Центральной площади Ижевска появился мурал с изображением молодой девушки. Яркая и волевая красотка привлекает внимание многих ижевчан. Имя этой красавицы с красными волосами, состоящими из солярных знаков, – Катя Ижевская.

Над проектом работали четверо художников, в том числе известный в Ижевске мастер граффити Дмитрий Костицын.

«Я был старшим художником, рисовал портрет, фоны и основной верхний паттерн. Остальные ребята сделали заполнение снизу по серому фону, такой ковер из граффити», – рассказывает Дима.

Общая площадь мурала превысила 500 кв.м. Подумать только! А ведь на его создание ушло всего ничего – три с половиной дня. При этом первые двое суток мастера потратили на согласование изображения с организаторами фестиваля дизайна, который проходил в здании кинотеатра. Но не обошлось и без неожиданностей.

«Сначала мы не так тщательно измерили стену – у нас получилось 12 метров в высоту. А по факту она оказалась намного выше: когда приехала вышка высотой 12 метров, мы не смогли дотянуться до самого верхнего края. Ее реальный размер – около 15 метров».

Кроме того, во время процесса из-за увеличения изображения у художников не хватило материалов. В общем, нанесение мурала на стену стало для ребят не только приятным опытом, но и настоящим вызовом!

Но кто же такая Катя Ижевская? На самом деле эта девушка – собирательный образ ижевского дизайнера. Мамой Кати стала Мария Дозналова – ижевский дизайнер, которая вот уже 17 лет занимается созданием художественных интерьеров.

«В феврале этого года мне позвонили и предложили создать общий образ дизайнеров интерьеров города Ижевска. Техзадание было четкое и понятное – девушка, бросающая вызов, во взгляде которой читается сила, нежность, амбиции и желание идти к цели. Должны были использоваться цвета удмуртского флага (красный, белый, черный). Я взялась за эту работу. Но неожиданно я уехала в отпуск. И именно в самолете у меня возник образ девушки. Вернувшись домой, я взяла скетчбук, карандаши и пошла в салон красоты. Там и появилась Катя Ижевская», – рассказала Мария.

Вполне вероятно, поделилась замыслами дизайнер, в будущем у Кати Ижевской появится молодой человек, да и саму ее мы увидим в других образах.

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