29-летнего жителя Ижевска осудили за продажу наркотиков

Приговор не вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в продаже наркотиков осудили 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Полицейские поймали мужчину с поличным – при нем обнаружили 9,46 гр. наркотиков. Позднее выяснилось, что обвиняемый являлся наркозакладчиком. В интернете он познакомился с неизвестным и по его указаниям размещал на территории столицы Удмуртии тайники с запрещенными веществами. После этого мужчина передавал информацию о местонахождении закладок неустановленному соучастнику.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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