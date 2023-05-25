Погода на день: 25 мая в Ижевске переменная облачность и +30 °С

Ветер южный Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 25 мая, пришла пора взбодриться и подготовиться к новому рабочему дню!

В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +30 °С. Ветер южный 3 м/с. Ночью до +22 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 19%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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