Благоустройство парка «Березовая Роща» в Ижевске планируют закончить к концу октября

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске продолжается благоустройство парка «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядная организация уже вышла на объект и завозит на площадку все необходимое. В ближайшие дни ожидается поставка конструкций для монтажа лестничного схода.

Напомним, что ранее работы в парке были приостановлены из-за обнаружения большого количества грунтовых вод. Сейчас проект скорректировали, и подрядчик приступил к прокладке кабельных линий.

«На начало июня запланировано устройство основания родника и монтаж опалубки. Параллельно будет производиться демонтаж асфальта на центральной аллее, демонтаж освещения, установка бортовых камней, устройство основания, монтаж покрытия на аллее. Кроме этого, за строительный сезон планируется обустроить лестничный сход и пандус, сделать подходы к новой лестнице и к роднику, пешеходные дорожки, освещение, а также создать площадку для выгула животных», говорится в сообщении.

Подрядчик планирует завершить работы до 30 октября.

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