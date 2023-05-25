В Ижевске переименуют две остановки общественного транспорта

Изменения коснутся остановок «Автопарк №1» и «Садоогороды» Фото: Амир Закиров

Две остановки общественного транспорта в Ижевске сменят название. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Решение приняли городские власти на заседании комиссии по охране исторических и культурных памятников, а также смене названий улиц и остановок. Так остановка «Автопарк №1» теперь носит название «Промцентр «Гагаринский», а остановка «Садоогороды» – «Жилой комплекс «Цветочный город». С инициативами выступили промышленно-коммерческий центр «Гагаринский» и застройщик «Восток» соответственно.

Также власти дали название двум новым образованиям в Ленинском районе – теперь в Ижевске появились Кузьминская улица и Кузьминский переулок.

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