Сосиски и замороженные курицы подорожали в Удмуртии

Охлажденные и мороженые куры подорожали на 7 рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 16 по 22 мая в Удмуртии изменились цены на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, на 18,7 руб. подорожали сосиски, на 8,1 руб. – белокочанная капуста и на 7 руб. – охлажденные и мороженые куры. В то же время снизились цены на огурцы и помидоры – на 21,5 руб. и 5,7 руб. соответственно. Также на 5,1 руб. подешевело молоко и на 2,7 руб. – рис. Отметим, что аналитики рассматривали стоимость товаров за один кг.

Среди услуг специалисты Удмуртстата зарегистрировали снижение тарифов на стоимость полета в самолете в салоне экономкласса (на 2,7%).

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