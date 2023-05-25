Пять жителей Удмуртии погибли на водных объектах с начала 2023 года

Последний инцидент на водоеме произошел в Ижевске 10 мая Фото: Амир Закиров

С начала 2023 года при инцидентах на воде погибли пять жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Спасатели проводят серьезную работу по предотвращению гибели людей на водоемах, но, к сожалению, избежать трагедий не удается. Часто незадолго до смерти погибшие распивали спиртное.

«Обычная история: на берегу находится бутылка, а в воде труп. Если человек пребывает у воды один в нетрезвом состоянии, высока вероятность того, что он погибнет», – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин.

Также спасатели зарегистрировали происшествия и с детьми, но, к счастью, обошлось без погибших. Последний инцидент произошел 10 мая 2023 года в столице Удмуртии. Юноша прыгнул с пирса, нырнул и ударился головой. Специалисты быстро среагировали, достали его из воды и передали медикам скорой помощи.

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