35-летнего без вести пропавшего жителя Удмуртии нашли погибшим

Мужчины поссорились после совместной пьянки. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В деревне Капустино Малопургинского района Удмуртии нашли пропавшего без вести 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, мужчина был мертвым.

24 мая с заявлением о пропаже обратилась мать потерпевшего. С учетом обстоятельств исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позднее был обнаружен подозреваемый – им оказался 37-летний односельчанин пропавшего.

По данным следствия, 30 марта 2023 года мужчины вместе распивали спиртное в доме подозреваемого. После этого собутыльники затеяли ссору, в ходе которой мужчина схватился за нож и ударил им потерпевшего. Он полученного ранения пропавший скончался. Подозреваемый испугался ответственности за содеянное и для того, чтобы скрыть факт преступления, закопал тело погибшего в компостную яму на своем огороде.

Сейчас тело потерпевшего уже найдено. Следователи занимаются расследованием, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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