Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

Преступления часто совершаются близкими пострадавших Фото: Амир Закиров

За 2022 год в Удмуртии на 11% выросло количество преступлений сексуальной направленности в отношении детей. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева на сессии госсовета региона. Жертвами преступлений стали 394 несовершеннолетних.

«Безусловно большая доля преступлений происходит по обоюдному согласию, но пострадавшие – это девочки до 16 лет, это ученицы 6-9 классов. Партнер после 18 лет. Здесь уместно говорить прежде всего о проблеме воспитания детей, необходимости работы с родителями», – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в республике.

Под отдельной категорией Авдеева выделила преступления, которые совершили близкие детям люди – отчимы, отцы и другие родственники. При этом 362 ребенка пострадало от насилия в семье – пострадавших били и унижали. Каждый из них нуждается в квалифицированной реабилитации.

В то же время отмечается снижение числа преступлений в отношении детей на 20,2%, пострадали 1273 несовершеннолетних. На 11% снизилось количество подростков, состоящих на учете в ОДН (1588 человек) и на 24% сократилось число родителей, которых привлекли к ответственности за жестокое обращение с детьми (22 человека).

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