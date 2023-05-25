Двух адвокатов арестовали в Удмуртии по обвинению в мошенничестве на 25 млн рублей

Фото: прокуратура Удмуртии

В Удмуртии по обвинению в мошенничестве арестовали двух местных жителей – 45-летнего и 46-летнего адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в период с марта по 22 мая 2023 года мужчины получили от местной жительницы взятку в размере 25 млн рублей – эти деньги они, якобы, должны были передать судьям и должностным лицам МВД и прокуратуры региона за вынесение процессуальных и судебных решений. Одного из обвиняемых поймали с поличным – он как раз получал вторую часть взятки.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Правоохранительные органы провели обыски, а также изъяли полученные преступным путем деньги. В объединенной пресс-служба судов Удмуртии сообщили, что обвиняемых заключили под стражу на 2 месяца – до 23 июля 2023 года.

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