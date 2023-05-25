Мотоцикл и легковушка столкнулись на улице Азина в Сарапуле

Фото: @pssur
Сегодня, 25 мая на улице Азина в Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Спасатели выехали на место происшествия сразу после поступления сообщения.
«С помощью слесарного инструмента отключили аккумулятор автомобиля, и транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи», – сообщили специалисты.
О полученных мужчиной травмах не сообщается.
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