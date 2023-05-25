Мотоцикл и легковушка столкнулись на улице Азина в Сарапуле

Фото: @pssur

Сегодня, 25 мая на улице Азина в Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Спасатели выехали на место происшествия сразу после поступления сообщения.

«С помощью слесарного инструмента отключили аккумулятор автомобиля, и транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи», – сообщили специалисты.

О полученных мужчиной травмах не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 25,5 тысяч голов домашней птицы уничтожили в Удмуртии

Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

Благоустройство парка «Березовая Роща» в Ижевске планируют закончить концу октября