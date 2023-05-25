Более 25,5 тысяч голов домашней птицы уничтожили в Удмуртии

Падеж птиц продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

Для предотвращения распространения высокопатогенного птичьего гриппа в Удмуртии проходит кампания по изъятию птиц. Как сообщает пресс служба ГУ ветеринарии республики, специалисты уже побывали в 1302 подсобных хозяйствах.

Изъято и уничтожено 25 897 птиц. Как отмечает начальник ведомства Роман Габдрахманов, 90% жителей отнеслись к ситуации с пониманием. На данный момент ситуация с высокопатогенным птичьим гриппом в регионе остается напряженной. Все региональные птицефабрики находятся под постоянным контролем госветслужбы и работают в режиме «закрытого типа». Т.е. все оборудование и транспорт на предприятиях подвергаются санитарной обработке, а персонал – гигиенической. Выпускаемая продукция также проверяется специалистами.

Бригады ветеринаров контролируют все водоемы в Ижевске и наблюдают за подозрительными птицами и падежом. Специалисты отмечают, что больных птиц очень легко отличить по поведению – они становятся пассивными, не летают и сидят нахохлившись, а также легко даются в руки человека.

Отметим, что сегодня депутаты Госсовета внесли несколько видов чаек и крачек в перечень охотничьих ресурсов республики. Охота на птиц поможет урегулировать их численность.

Напомним, на данный момент в Удмуртии зарегистрировали 4 очага заражения: в Ижевске, Глазове, Кезу и в Красногорском районе. Ранее мы писали о том, чем республике грозит эпидемия птичьего гриппа, и как фермерам можно возместить ущерб от изъятия голов.

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