22-летнего жителя Ижевска осудили за уклонение от службы в армии

Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Ижевске за попытку дать взятку осудили 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В декабре 2020 года молодой человек выпустился из техникума. Понимая, что его ждет служба в армии, он решил избежать этой обязанности. В интернете юноша нашел контакты посредника, который за деньги помогал подделать диагноз в медицинских документах. Сумма сделки составила 100 тысяч рублей. Обвиняемый согласился на это предложение и в период с декабря 2020 года по январь 2021 года передал посреднику 75 000 рублей. Эти деньги должны были оказаться в кармане медиков, но противоправные действия были вовремя пресечены полицейскими.

Суд признал молодого человека виновным по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачи взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, если это преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Ижевчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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