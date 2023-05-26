В Удмуртии стали реже делать аборты

Хотя рождаемость тоже снизилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлый год в Удмуртии снизилось количество абортов. Об этом сообщила Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в регионе, на сессии республиканского Госсовета.

Если в 2021 году женщины в Удмуртии прервали беременность 4636 раза, то в 2022-ом зарегистрировали 3773 аборта, то есть на 18,6% меньше.

Хотя рождаемость, по данным Удмуртстата, за указанный период также сократилась – на 10,9%.

Есть и еще более тревожные новости: несмотря на общее снижение числа абортов, их доля среди несовершеннолетних возросла. В 2021 году забеременели и решили не оставлять ребенка 27 девушек до 18 лет, а в 2022-ом таких случаев было 29.

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