Погода в Ижевске на день: 26 мая ожидается жара до +31 градуса

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 26 мая в столице республики ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Температура воздуха днем составит +29.. +31°С, а местами по Удмуртии – до +32°С . Скорость южного ветра достигнет 8-13 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до +16°С. Ветер не изменит направления, но утихнет до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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