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НовостиОбщество25 мая 2023 11:10

Первый этап обработки Ижевска от клещей и грызунов подошел к концу

Второй этап пройдет осенью
Софья Кель
Обработали более 60 объектов

Обработали более 60 объектов

Фото: Архив КП

Обработка рекреационных зон и лесных массивов от клещей и грызунов в Ижевске завершена. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, обработка города от опасных членистоногих и грызунов началась во второй половине апреля. Теперь от клещей и крыс спасены более 60 объектов – это леса, кладбища, скверы, лесопарковые зоны и территории социальных учреждений. Дератизация проводилась на площади 250 га, а акарицидная обработка – на площади 408 га.

Следующий этап пройдет осенью. Узнать полный список обработанных территорий можно по ссылке.

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