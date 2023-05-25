Первый этап обработки Ижевска от клещей и грызунов подошел к концу

Обработали более 60 объектов Фото: Архив КП

Обработка рекреационных зон и лесных массивов от клещей и грызунов в Ижевске завершена. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, обработка города от опасных членистоногих и грызунов началась во второй половине апреля. Теперь от клещей и крыс спасены более 60 объектов – это леса, кладбища, скверы, лесопарковые зоны и территории социальных учреждений. Дератизация проводилась на площади 250 га, а акарицидная обработка – на площади 408 га.

Следующий этап пройдет осенью. Узнать полный список обработанных территорий можно по ссылке.

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