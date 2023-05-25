В Удмуртии выявлен второй случай заболевания корью

Корь в Удмуртию завезли из Екатеринбурга Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Случаи заражения корью продолжают подтверждаться в Удмуртии. Об этом сообщает замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Напомним, 22 мая в Ижевске зарегистрирован первый с 2019 года случай заражения корью. В рамках 72-часового обхода контактных лиц заболевшей специалисты осмотрели около 2,5 тысяч человек. В результате был подтвержден еще один случай кори – у ребенка, который не был вакцинирован. Как заверили в ведомстве, заражение тоже произошло в Екатеринбурге.

На данный момент по России зарегистрировано более 40 вспышек заболевания. Как отмечают специалисты, в Удмуртии более 100 человек в очагах отказались от вакцинации, но при этом 201 – прививку поставил.

26 мая в Ижевске откроют дополнительный пункт вакцинации в Центре общественного здоровья. Напомним, что ранее в Удмуртию поступило около 20 тысяч доз вакцины от кори для взрослых.

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