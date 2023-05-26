215 кубометров бревен для строительства бань отправили из Удмуртии в Армению с начала года

Для возведения бань используют хвойные породы и липу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупную партию стройматериалов для возведения бань экспортировали из Удмуртии в Армению в конце мая 2023 года. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, это были 98 кубометров оцилиндрованных бревен из сосны и ели, а также 36 кубометров липовой вагонки.

Всего же с начала 2023 года из Удмуртии в Армению вывезли 215 кубометров бревен, изготовленных из деревьев хвойных пород. В январе-мае прошлого года подобных поставок не было.

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