Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем

Фото: МЧС Удмуртии

25 мая в 16:00 в деревне Ляли Алнашского района произошел крупный пожар – загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Фото: МЧС Удмуртии

К приезду пожарных пламя уже полностью объяло кровлю здания и хозяйственные постройки. В результате огонь уничтожил жилой дом, баню, хлев, сарай и подсобное помещение. Общая площадь пожара составила 220 кв. м.

По предварительным данным, возгорание началось из-за шалости оставленного без присмотра ребенка 2015 г.р.

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