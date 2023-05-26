Жителя Удмуртии подозревают в незаконной рубке деревьев на сумму более 700 тысяч рублей

Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы или штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летний житель Шарканского района Удмуртии подозревается в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

12 поваленных хвойных деревьев обнаружили сотрудники Воткинского лесничества. О срубленных елях, соснах и пихтах специалисты сразу же сообщили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесов в особо крупном размере). Лесной фонд понес ущерб более чем в 700 тысяч рублей.

По версии следствия, в начале мая молодой человек приехал на такси на территорию лесничества, срубил деревья и опять же на такси отправился домой. Поваленные деревья он планировал вывести и продать.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит штраф в размере до 3 млн рублей или лишения свободы на срок до 7 лет.

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