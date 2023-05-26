Глава Удмуртии: «Не скажу, что у Бекмеметьева все получилось, но точно содержание города стало лучше»

Кто станет следующим главой Ижевска пока не известно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что после ухода с поста главы Ижевска Олег Бекмеметьев продолжит работу в команде регионального правительства.

Напомним, сегодня, 26 мая, глава столицы Удмуртии заявил об уходе с должности по собственному желанию. Это решение связано с переходом на новую должность, но на данный момент предлагаемый Бекмеметьеву пост не разглашается.

«Мы очень быстро забываем, в какой точке находились, но я хорошо помню 2017 год, был снег, и городское хозяйство считало, что его нет смысла вывозить, потому что все растает по весне. Не скажу, что у Олега все получилось, но точно содержание города стало лучше», – сообщил Бречалов.

Кто станет следующим главой Ижевска пока не известно. Обсуждение кандидатуры пройдет с депутатами и предпринимательским сообществом.

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