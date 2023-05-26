35-летний житель Удмуртии забил собутыльника до смерти

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В деревне Старые Мартьяны Завьяловского района убили 60-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртии.

Трагедия произошла в ночь на 24 мая. По версии следствия, на пенсионера напал его 35-летний собутыльник. После совместного распития алкоголя между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый множество раз ударил потерпевшего по голове и другим частям тела. В результате полученных ранений пожилой мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следователь готовит обращение в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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