Движение транспорта на Автозаводской улице в Ижевске перекроют до 29 мая

Фото: ПАО «Т Плюс»

Движение транспорта по Автозаводской улице в районе научно-исследовательского центра «Италмас» в Ижевске ограничат. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения введут с 12:00 26 мая до 05:00 29 мая. Движение будет недоступно при повороте налево с улицы 10 лет Октября и при движении прямо с улицы 40 лет Победы в сторону ТРЦ «Столица». Сквозное движение на этом участке организуют через съезд в «карман» на улицу Короткова.

В этот период на участке специалисты проведут работы на теплотрассе. Жителей просят заранее планировать маршрут.

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