Движение транспорта на Автозаводской улице в Ижевске перекроют до 29 мая

Фото: ПАО «Т Плюс»
Движение транспорта по Автозаводской улице в районе научно-исследовательского центра «Италмас» в Ижевске ограничат. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.
Ограничения введут с 12:00 26 мая до 05:00 29 мая. Движение будет недоступно при повороте налево с улицы 10 лет Октября и при движении прямо с улицы 40 лет Победы в сторону ТРЦ «Столица». Сквозное движение на этом участке организуют через съезд в «карман» на улицу Короткова.
В этот период на участке специалисты проведут работы на теплотрассе. Жителей просят заранее планировать маршрут.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Удмуртии: «Не скажу, что у Бекмеметьева все получилось, но точно содержание города стало лучше»
Олег Бекмеметьев покидает пост главы Ижевска
Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%