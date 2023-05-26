Провал образовался на Авангардной улице в Ижевске

Фото: Екатерина Ардашева

На Авангардной улице в Ижевске образовался провал. Об этом «Комсомолке» сообщают наши читатели.

«Ездим каждый день по этой улице и 25 мая мы не заметили никаких намеков на провал, а с утра 26 мая – уже поврежденный асфальт. Лишь бы не затянули с ремонтом – на этой дороге и так вечные пробки, а с ямой посреди дороги и вовсе движение встанет», – считает ижевчанка Екатерина.

Вокруг дорожного дефекта установили ограждения, а также предупредительные знаки. Владельцам авто приходится объезжать место провала.

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