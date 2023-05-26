Больной шизофренией 44-летний житель Удмуртии из ревности убил мужчину

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

44-летнего жителя Удмуртии осудят по обвинению в убийстве. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, правоохранительные органы собираются отправить мужчину на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Преступление было совершено в августе 2022 года в Якшур-Бодьинском районе. По версии следствия, находясь в невменяемом состоянии, мужчина из-за ревности дважды ударил ножом в грудь 35-летнего жителя Завьяловского района. Затем он закопал тело погибшего в землю и скрыл следы преступления.

Во время стационарной судебной психиатрической экспертизы мужчине поставили диагноз «псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения». Хроническое психическое заболевание мешало мужчине осознать опасность своих действий. Уголовное дело направили в суд.

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