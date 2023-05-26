Двое человек погибли в результате пожара в частном доме в Можге

Фото: МЧС Удмуртии

Сегодня, 26 мая, в 14:13 в Можге произошел пожар – загорелся жилой дом на улице Крестьянникова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Первая группа пожарных прибыла на место происшествия уже спустя 5 минут после поступления сообщения. К тому времени пожар полностью объял дом и надворные постройки.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – в огне погибли два человека. Предварительная площадь возгорания 120 кв.м. О причинах и обстоятельствах пожара не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги

Олег Бекмеметьев покидает пост главы Ижевска

Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем