Водитель легковушки сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: Первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

26 мая, в 11:00 на Советской улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Семилетний мальчик попал под колеса Hyundai Solaris, за рулем которого находился 26-летний молодой человек. ребенок как раз пересекал проезжую часть по нерегулируемой зебре. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия назначена проверка – ведется расследование.

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