Сократить срок действия водительских прав для людей старше 75 лет предложили в России

Обращение отправили на имя Михаила Черникова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сократить срок действия прав для водителей старше 75 лет – именно с такой идеей выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Как сообщает RT, внедрение дополнительного контроля за здоровьем пожилых автовладельцев, по мнению чиновника, необходимо.

Так, при прохождении медкомиссии водителей старше 75 будут проверять на реакцию и стрессоустойчивость, а их водительские права будут действовать не 10, а лишь 5 лет.

По словам чиновника, такие ограничения требуются в связи с увеличением числа ДТП с пожилыми водителями. Кроме того, напряженная ситуация на дороге может стать причиной ухудшения состояния автовладельцев.

Крупник направил свое обращение на имя начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

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