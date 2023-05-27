24-летнего жителя Удмуртии подозревают в вовлечении школьницы в распитие алкоголя

Возбуждено уголовное дело Фото: Константин ИВШИН

24-летний житель Вавожского района рискует провести до 4 лет в колонии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в вовлечении школьницы в распитие алкоголя.

Сотрудником отдела по делам несовершеннолетних был выявлен факт употребления спиртного 15-летней школьницей. Позднее выяснилось, что алкогольные напитки девочке покупал ее 24-летний знакомый. После посещения магазина подозреваемый и девятиклассница вместе отправлялись в парк или на школьную площадку, где и распивали спиртное.

На данный момент девушка поставлена на профилактический учет. А в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).

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