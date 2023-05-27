Погода в Ижевске на день: 27 мая в городе до +25°С и небольшой дождь

27 мая в Ижевске ожидается небольшой дождь Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Как прогнозирует сервис Яндекс.Погода, сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно.

Днем столбик термометра поднимется до +25°С. Ветер юго-западный со скоростью 8,9 м/с. Ночью температура опустится до +17°С. Также ожидается небольшой дождь.

Хорошего вам дня!

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