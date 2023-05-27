Дорогу Ижевск – Аэропорт – Завьялово отремонтируют до 29 мая

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На участке дороги Ижевск – Аэропорт – Завьялово начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.
Дорожники обновят изношенные слои асфальта. На время проведения работ на участке установят ограничения и предупредительные знаки. В связи с этим движение транспорта на участке затруднено. Водителей просят по возможности использовать объездные пути.
Работы проводятся в дневное время суток. В ведомстве отметили, что это связано с запретом на проведение ремонта на дорогах вне населенного пункта ночью на неосвещенных участках.
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