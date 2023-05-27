Гороскоп на день: 28 мая Тельцам стоит заняться своим здоровьем, а Козерогам разобраться с ошибками прошлого

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска поделилась, что ждет каждый знак зодиака в воскресенье, 28 мая.

ОВЕН

Вам стоит более внимательно отнестись к границам дозволенного. Не увлекайтесь и не заходите слишком далеко. В противном случае вы рискуете настроить окружающих против себя.

ТЕЛЕЦ

В последнее время здоровье вас совсем не радовало! Возможно, настало время перестать надеяться на авось и, наконец, обратиться к врачу? Не забывайте о том, что беречь нужно в первую очередь себя, а затем уже время и все остальное.

БЛИЗНЕЦЫ

Выполнение дел, которые вы запланировали на этот день, займет намного больше времени, чем вы ожидали. Но не расстраивайтесь! Результат будет стоить потраченных усилий.

РАК

Не стоит прыгать выше головы для того, чтобы наладить отношения с человеком, который этого не ценит. Возможно, вы оба еще не готовы к сближению.

ЛЕВ

Изменения во внешности и стиле могут значительно повысить вашу популярность. Комплиментов, которые вы и так часто получаете, станет еще больше!

ДЕВА

Не стоит хвататься за каждое дело, которое появляется на горизонте. Будьте последовательны – сначала разберитесь с еще не выполненными задачами, а затем начинайте новые.

ВЕСЫ

Не торопитесь в суждениях. Судить книгу по обложке, конечно, очень легко, но в то же время весьма опасно. Внимательнее относитесь к людям. Возможно, кто-то пытается вас обмануть.

СКОРПИОН

Удача постепенно сходит на нет. Теперь все ваши заслуги будут полностью зависеть от вложенных вами усилий, а не от стечений обстоятельств.

СТРЕЛЕЦ

Отличный день для получения новых знаний и самосовершенствования. Бросьте вызов самим себе и выучите что-то новое!

КОЗЕРОГ

Обстоятельства складываются не лучшим образом. Не стоит начинать что-то новое. Лучше разберитесь с ошибками прошлого.

ВОДОЛЕЙ

Получить желаемое на самом деле очень легко. Достаточно просто попросить. Не нужно стесняться! Нет ничего постыдного в просьбе или незнании.

РЫБЫ

На этой неделе вы постоянно откладывали важные задачи «на потом» из-за нехватки времени. И вот, наконец, пришли выходные, а вместе с ними и свободное время. Возьмите и сделайте, наконец, пока не стало слишком поздно.

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