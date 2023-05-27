Один человек пострадал при массовом ДТП в Удмуртии

Фото: @psch37

26 мая, в 8:05 недалеко от села Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

На 134 км трассы М-7 столкнулись сразу три автомобиля. К сожалению, есть один пострадавший. О причинах и обстоятельствах не сообщается.

Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдения на дрогах скоростного режима и дистанции.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дорогу Ижевск – Аэропорт – Завьялово отремонтируют до 29 мая

Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги

Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем