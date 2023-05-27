Один человек пострадал при массовом ДТП в Удмуртии

Фото: @psch37
26 мая, в 8:05 недалеко от села Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.
На 134 км трассы М-7 столкнулись сразу три автомобиля. К сожалению, есть один пострадавший. О причинах и обстоятельствах не сообщается.
Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдения на дрогах скоростного режима и дистанции.
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